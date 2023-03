Kölner Haie strukturieren Kader um: Diese acht Stars müssen gehen!

Zach Still (2.v.r.) ist einer von acht Spielern, der die Haie verlassen wird. © Bernd Thissen/dpa

Insgesamt acht Abgänge verkündete der Verein in einer Pressemitteilung am Freitag. Zu den Spielern, die den KEC verlassen werden, zählen der langjährige Assistenz-Kapitän Zach Sill (34), der in 190 Spielen für die Haie 61 Scorerpunkte erzielte, sowie die Stürmer Alexander Oblinger (34) und Jon Matsumoto (36), die in den letzten fünf Jahren gemeinsam auf 423 Einsätze kommen.

Zudem verlassen den Verein Julian Chrobot (22), Alex Roach (29), Oleg Shilin (31), Ryan Stanton (33) und Jack Dougherty (26).

Trotz der Abgänge steht für Cheftrainer Uwe Krupp (57) fest, dass das Gerüst des diesjährigen Kaders auch in der nächsten Saison zusammenbleibt.

"Es ist gut, dass es uns gelingt, den Stamm des Kaders zusammenzuhalten und darauf aufzubauen. Wir haben in der Saison 2022/23 einen Schritt nach vorne gemacht und wir werden diesen Weg weiter fortsetzen", sagte der 57-Jährige.