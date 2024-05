Wechsel perfekt! Kölner Haie verpflichten deutschen Vize-Weltmeister

Köln - Die Kölner Haie haben am heutigen Freitag ihren ersten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert.

Der 28-Jährige ist aktuell wieder Teil des Aufgebots von Bundestrainer Harold Kreis, das sich in Wolfsburg auf die Weltmeisterschaft vom 10. bis 26. Mai in Tschechien vorbereitet.

Das teilten die Kölner am Freitag mit.

Eishockey-Nationalspieler Parker Tuomie (28) wechselt in der DEL von den Straubing Tigers zu den Kölner Haien.

"Parker spielt mit einer hohen Intensität – sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Er ist sehr zweikampfstark und stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft", urteilte Haie-Sportdirektor Matthias Baldys (40).