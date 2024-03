Kölner Haie vergeben ersten Matchball gegen Ingolstadt - Entscheidung am Donnerstag

Köln - Eishockey -Vizemeister ERC Ingolstadt hat sich mit einem couragierten Auftritt gegen die Kölner Haie die Chance aufs DEL-Viertelfinale gesichert. Am Donnerstag kommt es in Köln zum Entscheidungsmatch.

Die Kölner Haie haben den ersten Matchball gegen den ERC Ingolstadt am Mittwoch vergeben und eine 2:3-Niederlage einstecken müssen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Kölner Haie verpassten am Mittwoch den vorzeitigen Viertelfinal-Einzug und verloren 2:3 (1:2, 1:1, 0:0) gegen den Vizemeister ERC Ingolstadt, der in Torhüter Michael Garteig einen überragenden Rückhalt hatte.

Dadurch kommt es in der Playoff-Qualifikationsserie, in der zwei Siege zum Weiterkommen benötigt werden, am Donnerstag erneut in Köln zum Entscheidungsmatch.

Das erste Spiel hatten die Haie am Sonntag 5:1 in Ingolstadt gewonnen.

"Ingolstadt hatte den besseren Start ins Spiel. Jetzt müssen wir es eben morgen machen", sagte Haie-Kapitän Moritz Müller bei MagentaSport.