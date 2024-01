Kölner Haie verlieren 9-Tore-Spektakel: Kapitän Müller nach Brutalo-Aktion früh raus!

Ingolstadt - Den Kölner Haien geht in der Crunch Time der DEL-Hauptrunde allmählich die Luft aus. Mit 4:5 (2:2, 2:2, 0:1) unterlag das Team von Headcoach Uwe Krupp (58) am Sonntagmittag dem ERC Ingolstadt. Für die Kölner war es die vierte Niederlage in Serie!