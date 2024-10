Nach Fehlstart: Kölner Haie verpflichten neuen Torhüter!

Köln - Die Kölner Haie haben auf ihren Fehlstart in die neue Saison in der deutschen Eishockey -Liga reagiert. Wie der Verein mitteilte, haben die Kölner den slowakischen Nationaltorhüter Julius Hudacek (36) bis Saisonende unter Vertrag genommen.

Gegen eben diese Löwen hatten die Haie im Verlauf der noch jungen Saison einen neuen Tiefpunkt erreicht. 1:5 verlor das Team von Trainer Kari Jalonen (64) in Frankfurt zuletzt. Davor hatte es gegen Nürnberg (5:6) und in Augsburg (6:7) Niederlagen gehagelt.

Der 36-Jährige ist kein Unbekannter im deutschen Eishockey. In der vergangenen Saison stand er in sechzehn Partien für die Löwen Frankfurt zwischen den Pfosten.

Der zuletzt wackeligen Kölner Defensive soll nun Eishockey-Routinier Hudacek wieder mehr Stabilität verleihen. Wie das geht, hat der slowakische Nationalspieler in seiner Karriere schon bewiesen: 2012 gewann er mit dem Nationalteam WM-Silber.

Vor zwei Jahren wurde er mit Sparta Prag Vize-Meister in Tschechien. Dazu kommt Hudaceks jahrelange Erfahrung in den besten Hockey-Ligen Europas, darunter in der KHL in Russland und der schwedischen Hockey-Liga (SHL).

Wie die Haie mitteilten, könnte Hudacek bereits an diesem Donnerstag im Heimspiel gegen die Straubing Tigers (16.30 Uhr/ Magenta Sport) im Kader stehen.