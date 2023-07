Nach wochenlangen Gerüchten: Kölner Haie holen Stürmer vom Rivalen

"Er hat nicht nur in der DEL gespielt, sondern auch in der Champions League und für die deutsche Nationalmannschaft. Mit ihm gewinnen wir einen weiteren Baustein für unseren Kader, der uns bei den wichtigen deutschen Positionen Qualität und Potenzial verleiht", erklärte der frühere Stanley-Cup-Sieger weiter.

"Wir freuen uns sehr über die Verpflichtung von Tim Wohlgemuth. Er hat seine Qualitäten in den vergangenen Jahren auf höchstem Niveau unter Beweis gestellt", so Kölns Cheftrainer Uwe Krupp (58).

Insgesamt absolvierte der in Landsberg am Lech geborene Angreifer schon 264 in Deutschlands höchster Eishockey-Liga. Bevor er nach Mannheim wechselte, lief er von 2018 bis 2021 für den ERC Ingolstadt auf. In den gesamten fünf Jahren kommt der 23-Jährige auf 130 Punkte.

"Ich bin froh, ab sofort ein Teil der Kölner Haie zu sein. Der KEC ist ein großer Klub - in den Gesprächen mit den Verantwortlichen habe ich schnell gemerkt, dass die Ziele des Vereins mit meinen übereinstimmen. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass die Haie erfolgreich sind", zeigt sich Wohlgemuth über seinen Wechsel zu den Rheinländern stolz.

Vor allem die Spiele in der Kölner Lanxess-Arena haben es dem 18-maligen Nationalspieler angetan, weshalb er sich bereits auf die Heimspiele und Stimmung freue.