Nächster Transfer perfekt: Kölner Haie schnappen sich Stürmer aus Berlin

Köln - Vom Titelverteidiger zu einem der ärgsten Verfolger! Die Kölner Haie haben Marcel Noebels (34) von den Eisbären Berlin verpflichtet.

Marcel Noebels geht ab der neuen Saison für den KEC auf Torejagd. © Andreas Gora/dpa

Während in der Schweiz die Eishockey-WM ihre Geschichten schreibt, arbeitet der KEC in Köln intensiv am Kader der neuen Saison.

Mit dabei: Berlin-Ikone Noebels. Zusammen mit dem amtierenden Champion holte der Stürmer in den vergangen zwölf Jahren fünf DEL-Titel, sammelte dabei mehr als 650 Spiele.

"Marcel ist ein sehr erfahrener Spieler, der eine zentrale Rolle bei den Eisbären Berlin hatte. Er wird unsere Mannschaft mit dieser Erfahrung, seiner Siegermentalität und seiner Spielstärke bereichern", freut sich KEC-Sportdirektor Matthias Baldys (42) über den Neuzugang.