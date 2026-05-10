Transfer-Hammer in der DEL: Kölner Haie schnappen sich Nationalspieler

Köln - Die Kölner Haie aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben sich die Dienste von Daniel Fischbuch gesichert. Der 32 Jahre alte Offensivspieler kommt von den Iserlohn Roosters in die Domstadt und erhält bei den Haien die Rückennummer 71, wie der Verein mitteilte.

Daniel Fischbuch (32, l.) wechselt von den Iserlohn Roosters zu den Kölner Haien. (Archivfoto) © Radovan Stoklasa/TASR/dpa

Fischbuch war 2023 Teil des deutschen Teams beim WM-Silbergewinn im finnischen Tampere. Beim 2:5 im Finale gegen Kanada erzielte er die zwischenzeitliche 2:1-Führung.

"Mit Daniel Fischbuch bekommen wir einen deutschen Spieler, der die Liga bestens kennt und unser Team mit seiner Qualität und Erfahrung bereichern wird. Er ist läuferisch stark, verfügt über einen sehr guten Abschluss und ist ein absoluter Teamspieler", sagte Sportdirektor Matthias Baldys.

Vor Köln und Iserlohn war Fischbuch in der DEL auch schon für die Adler Mannheim, die Nürnberg Ice Tigers, die Düsseldorfer EG und die Eisbären Berlin aktiv.

"Die Haie haben in den vergangenen Jahren einen spannenden und erfolgreichen Weg eingeschlagen. Diesen Weg künftig mitzugehen und mitzugestalten, erfüllt mich mit großer Freude", sagte Fischbuch.