Peinlich-Auftritt der Kölner Haie: KEC verliert gegen das Liga-Schlusslicht

Köln - Was für ein peinlicher Start in das neue Jahr für die Kölner Haie! Nach der 0:1-Niederlage bei Adler Mannheim am vergangenen Samstag, müssen sich die Domstädter einen Tag nach Neujahr dem Tabellenschlusslicht Iserlohn Roosters mit 3:4 im Penaltyschießen geschlagen geben.