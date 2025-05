Rückkehr des verlorenen Sohnes perfekt: Kölner Haie holen Bokk aus Frankfurt

Köln - Die Kölner Haie holen einen verlorenen Sohn zurück an den Rhein: Eishockey -Nationalspieler Dominik Bokk (25) kehrt nach drei Jahren bei den Löwen Frankfurt zurück in die Domstadt.

Für die Frankfurter Löwen kommt Dominik Bokk (25) auf 51 Tore und 66 Vorlagen in 142 Partien. © Uwe Anspach/dpa

Bei den Haien erhält der 25-Jährige einen Vertrag bis 2027. Das hat der KEC am Mittwochabend bekannt gegeben.

"Dominik hat in den vergangenen Jahren sein Potenzial unter Beweis gestellt und wird auch unser Spiel mit seinem Tempo und seiner Spielfreude bereichern", freut sich Haie-Sportdirektor Matthias Baldys (41) nach dem ersten Transfer für die neue Saison.

Der 41-Jährige sei davon überzeugt, dass sich der Flügelstürmer in den vergangenen Jahren extrem weiterentwickelt habe und zu den besten Spielern seiner Altersklasse gehört.

Der 25 Jahre alte gebürtige Schweinfurter lief bereits in der Jugend für den Kölner Club aufs Eis und wurde hier ausgebildet. Anschließend spielte er vier Jahre in Schweden und drei in den USA. Für die Frankfurter erzielte er in 142 Partien 52 Tore und bereitete 66 vor.