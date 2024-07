Sensation in der DEL: Kölner Haie verpflichten finnischen Weltmeister!

Sein Debüt im Profibereich gab er in der Saison 2010/11 in der ersten finnischen Liga. Insgesamt lief er dort 517 Mal auf.

"Wir freuen uns sehr, dass Juhani in der kommenden Saison für uns auflaufen wird. Er ist ein äußerst zweikampfstarker Stürmer und harter Arbeiter, der auf beiden Seiten des Eises sehr verantwortungsbewusst spielt", so Sportdirektor Matthias Baldys (40).

Juhani Tyrväinen (33) wechselt vom schwedischen Erstligisten Luleå HF an den Rhein. Der Finne unterschreibt bei den Domstädtern einen Einjahresvertrag.

Der Finne wurde 2019 Weltmeister mit seinem Heimatland. (Archivfoto) © Jussi Nukari/Lehtikuva/dpa

Nach neun Jahren in seinem Heimatland zog es ihn im Sommer 2019 nach Schweden. In fünf Jahren bei Luleå HF absolvierte er 270 Spiele, in denen ihm 158 Scorerpunkte gelangen.

Mit dem schwedischen Klub wurde er 2022 Vizemeister und erreichte 2023 das Finale der Champions Hockey League. Seinen größten Erfolg feierte er jedoch mit der finnischen Nationalmannschaft. Im Jahr 2019 gewann er beim Turnier in der Slowakei den Weltmeistertitel.

Jetzt geht es für ihn ins Rheinland, wo er die Nummer 21 tragen wird. "Ich hatte sehr gute Gespräche mit Matthias Baldys und Kari Jalonen und habe schnell gemerkt, dass die Haie und ich gut zusammenpassen", erklärt er die Gründe für seinen Wechsel.

Der Finne habe sich schon ein paar Videos von den Heimspielen und den Fans angeschaut und er freue sich jetzt schon, in der LANXESS Arena zu spielen.

"Ich weiß, dass wir eine gute Chance haben, eine erfolgreiche Saison zu spielen - und dafür werde ich alles tun", betont Tyrväinen.