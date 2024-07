Spielplan ist da: Kölner Haie starten mit Hammer-Programm in die neue Saison

Köln - Die Kölner Haie starten mit einem Heimspiel-Wochenende in die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

Das erste Derby der Saison steigt am zehnten Spieltag in Düsseldorf – das erste Heimspiel gegen die DEG bestreiten die Haie Ende November.

Am 20. September empfangen die Domstädter den deutschen Meister Eisbären Berlin und zwei Tage später die Adler Mannheim in der heimischen Arena.

Die DEL startet wieder mit 14 Mannschaften in die Saison. In insgesamt 52 Partien pro Mannschaft werden die zehn Playoff-Teilnehmer ermittelt. Die Playoffs beginnen am 9. März 2025.