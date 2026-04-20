Traum vom Finale geplatzt! Eisbären Berlin ziehen Kölner Haien den Zahn - Karriereende von Legende?

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Die Kölner Haie sind raus! Der KEC verliert gegen die Eisbären Berlin mit 1:4

Von Maurice Hossinger

Köln - Der Hauptrundenerste ist raus! Die Kölner Haie müssen sich am Ende einer spannenden Halbfinal-Serie gegen die Eisbären Berlin mit 2:4 geschlagen geben.

Für Kari Jalonen war es nach zwei Jahren das letzte Spiel als Trainer der Kölner Haie.
Für Kari Jalonen war es nach zwei Jahren das letzte Spiel als Trainer der Kölner Haie.  © IMAGO / Maximilian Koch

Der amtierende Vizemeister zieht - ebenso wie im Vorjahr - wieder gegen die Eisbären den Kürzeren.

Trotz purer Spannung in der ausverkauften Lanxess Arena rennt der KEC schon früh einem Zwei-Tore-Rückstand hinterher, kann zwischenzeitlich aber durch Parker Tuomie (15:41 Min) verkürzen.

Unmittelbar vor dem Ende macht der Titelverteidiger den Sack zu, trifft zum Entstand von 4:1 doppelt ins leere Kölner Tor und versetzt die Domstadt in pure Schockstarre.

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Dass Spiel sechs in der Serie das letzte Spiel von KEC-Trainer Kari Jalonen sein wird, war schon vorab klar. Der 66-Jährige kehrt nach der Saison nach Finnland zurück.

Ungewiss dagegen ist die Zukunft von Klublegende Moritz Müller. Die Identifikationsfigur der Haie sitzt nach der Vorentscheidung zum 3:1 der Berliner mit glasigen Augen auf der Bank - ist sein Karriereende schon beschlossen?

Die Eisbären Berlin dagegen treffen in der Finalserie auf die Adler Mannheim und haben die Chance auf ihren zwölften Meistertitel.

Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / Maximilian Koch

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