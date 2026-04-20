Traum vom Finale geplatzt! Eisbären Berlin ziehen Kölner Haien den Zahn - Karriereende von Legende?

Köln - Der Hauptrundenerste ist raus! Die Kölner Haie müssen sich am Ende einer spannenden Halbfinal-Serie gegen die Eisbären Berlin mit 2:4 geschlagen geben.

Für Kari Jalonen war es nach zwei Jahren das letzte Spiel als Trainer der Kölner Haie. © IMAGO / Maximilian Koch

Der amtierende Vizemeister zieht - ebenso wie im Vorjahr - wieder gegen die Eisbären den Kürzeren.

Trotz purer Spannung in der ausverkauften Lanxess Arena rennt der KEC schon früh einem Zwei-Tore-Rückstand hinterher, kann zwischenzeitlich aber durch Parker Tuomie (15:41 Min) verkürzen.

Unmittelbar vor dem Ende macht der Titelverteidiger den Sack zu, trifft zum Entstand von 4:1 doppelt ins leere Kölner Tor und versetzt die Domstadt in pure Schockstarre.

Dass Spiel sechs in der Serie das letzte Spiel von KEC-Trainer Kari Jalonen sein wird, war schon vorab klar. Der 66-Jährige kehrt nach der Saison nach Finnland zurück.

Ungewiss dagegen ist die Zukunft von Klublegende Moritz Müller. Die Identifikationsfigur der Haie sitzt nach der Vorentscheidung zum 3:1 der Berliner mit glasigen Augen auf der Bank - ist sein Karriereende schon beschlossen?