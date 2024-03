Vor Playoffs-Start: Kölner Haie werden aus eigener Halle geschmissen

Köln - Trotz Heimrechts starten die Kölner Haie mit einem Auswärtsspiel in die Playoff-Qualifikationsrunde der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am kommenden Sonntag.

Die Kölner Haie können das erste Playoff-Spiel nicht in der heimischen Lanxess-Arena bestreiten.

Grund dafür sind die Deutschen Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport, die am Wochenende in der heimischen Lanxess Arena stattfinden. Das teilten die Haie und die DEL am Montag mit.

Seit Sonntag ist klar, dass die Haie den Umweg über die Pre-Playoffs nehmen müssen. Gegner in der Mini-Serie, in der zwei Siege aus maximal drei Spielen zum Viertelfinal-Einzug nötig sind, sind entweder der ERC Ingolstadt oder die Nürnberg Ice Tigers.