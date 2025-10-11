Krefeld Pinguine gewinnen erstes "Straßenbahn-Derby" in der DEL2-Geschichte

Krefeld – 1309 Tage hatte es das sogenannte "Straßenbahn-Derby" im deutschen Eishockey nicht mehr gegeben. Am 11. März 2022 haben die Krefeld Pinguine und die Düsseldorfer EG letztmals in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) gegeneinander gespielt.

Die Krefeld Pinguine sind bereits im Jahr 2022 aus der DEL abgestiegen. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

2022 war Krefeld in die DEL2 abgestiegen, vergangene Saison folgten die Düsseldorfer.

Am Freitagabend nun haben die Pinguine das erste "Straßenbahn-Derby" der Zweitliga-Geschichte vor 8029 Zuschauern in der ausverkauften Yayla-Arena mit 5:1 (2:0, 0:0, 3:1) gewonnen.

Marcel Müller, David Cerny, Philip Gogulla, Jonathan Matsumoto und Daniel Bruch trafen für die Gastgeber, Yushiroh Hirano verkürzte für die DEG zwischenzeitlich auf 1:4. Nach dem Spiel stand Krefeld auf dem dritten Tabellenplatz, Düsseldorf auf dem fünften.

DEG-Trainer Rich Chernomaz hatte nur für seinen Torwart ein Lob übrig. "Niklas Lunemann hat gut gespielt", sagt der Kanadier, "ansonsten war unsere Performance enttäuschend, die Krefelder waren in jeder Hinsicht besser."

Pinguine-Coach Thomas Popiesch war rundum zufrieden. "Die tolle Atmosphäre hat unsere Spieler gepusht", sagte er, "die Mannschaft hat eine reife Leistung gezeigt."