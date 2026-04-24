Profitieren die Dresdner Eislöwen? Krefeld Pinguine sind Meister, aber steigen sie auch auf?

Krefeld - Ex-Meister Krefeld Pinguine hat die sportliche Rückkehr in die Deutsche Eishockey Liga im Duell mit den Kassel Huskies geschafft. Ob der Traditionsclub das Aufstiegsrecht allerdings wahrnimmt, ist noch offen.

Die Krefeld Pinguine haben sich zum Zweitliga-Meister gekrönt. Ob sie allerdings aufsteigen, steht noch in den Sternen. © Imago / Eibner

Der zweimalige deutsche Meister gewann durch ein 5:2 (0:1, 2:1, 3:0) auch das vierte Zweitliga-Finalspiel bei den Huskies und damit die DEL2-Playoffs. Dem Team von Trainer Thomas Popiesch gelang das Kunststück, in den gesamten Playoffs nicht ein einziges Spiel zu verlieren.

Als Zweitliga-Meister sind die Pinguine aufstiegsberechtigt. Die Krefelder hinterlegten auch vor der Saison eine Grundbürgschaft in Höhe von 250.000 Euro bei der DEL, die im Aufstiegsfall auf 1,4 Millionen Euro aufgestockt werden. Dies ist bei der finanziellen Konsolidierung seit dem Abstieg 2022 aber genau das Problem.

Hauptgesellschafter Peer Schopp bezeichnete die Wahrscheinlichkeit für einen Antritt in der DEL zuletzt im Westdeutschen Rundfunk auf "60:40". Offizielle Anfragen zu dem Thema ließ der Klub aber bis Freitag unbeantwortet.

Eine endgültige Entscheidung müssen die Krefelder bis zum Ende der Frist für DEL-Lizenzunterlagen am 17. Mai treffen.