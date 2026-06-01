Liebe in der Luft! Für wen ist dieses XXL-Herz bestimmt?

Bern (Schweiz) - Am Sonntagabend zog die Schweizer Eishockey -Nationalmannschaft im Finale ihrer Heim-WM den Kürzeren, verlor gegen Finnland nach Verlängerung mit 0:1. Trotz verpasstem Titelgewinn durfte sich die "Nati" danach aber zumindest über einen liebevollen Trostpreis freuen.

Die Maschine "malte" ein XXL-Herz in die Luft. © Screenshot/Flightradar24

Wie ein auf X veröffentlichtes Posting von "Flightradar24" nämlich zeigt, sorgte die nationale Airline Swiss in Zusammenarbeit mit der Flugsicherungsgesellschaft Skyguide für eine Liebesbekundung der ganz besonderen Art und Weise.

Planmäßig hob Flug LX1848 um 22.40 Uhr in Zürich Richtung Thessaloniki ab. Bevor es weiter nach Griechenland ging, flog die Passagiermaschine allerdings einige Schleifen und zeichnete dabei so ein großes Herz in den Nachthimmel.

"Die Schweizer Mannschaft hat heute Abend [Sonntag, Anm. d. Red.] nicht die Eishockey-Weltmeisterschaft gewonnen, aber sie hat die Herzen der Schweizer erobert", schrieb der Flugverfolgungsdienst zu dem Beitrag.