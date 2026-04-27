Rasierklingen unter Aufkleber: Eishockey-Fans haben es wohl auf Gegner abgesehen

Amberg - Unter zwei gegnerischen Eishockey-Fan-Aufklebern in der Nähe des Amberger Eishockeystadions sind zwei Rasierklingen gefunden worden.

Eishockey-Fans in Amberg haben sich offenbar eine gefährliche Rache ausgedacht. (Symbolfoto) © John Munson/AP/dpa

Möglicherweise sollen die Täter bezweckt haben, die Amberger Fans durch die Rasierklingen zu verletzen, wenn diese die gegnerischen Sticker abziehen, teilte die Polizei mit.

Die Klingen wurden am Sonntagnachmittag gefunden. Es sei derzeit unklar, ob ein Zusammenhang mit einer organisierten Fangruppierung besteht. Es ist niemand durch die Klingen verletzt worden.

Die Polizei warnt vor Aufklebern oder anderen auffälligen Gegenständen und erhofft sich Zeugenhinweise.

