Rodel-Rente für Ikone Georg "Schorsch" Hackl: "Der Größte geht"

Altenberg - Georg Hackl (59) genießt die Sonnenstrahlen, denn so kann er seine Schmerzen etwas verdrängen. Der Sturz aus zwei Metern Höhe kopfüber bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d'Ampezzo, bei dem er sich die Schulter ausgekugelt hatte, ist noch nicht auskuriert.

Georg Hackl (59), Technik-Trainer von Österreich, jubelt nach dem Sieg seines Teams beim Weltcup in Sachsen. © Robert Michael/dpa

"Ich bin noch krankgeschrieben, daher kann ich es hier in vollen Zügen genießen", sagte der 59 Jahre alte Berchtesgadener, der nun in Rodel-Rente geht.

Das Weltcup-Finale im sächsischen Altenberg war seine letzte Rodel-Reise.

"Ich bin jetzt über 45 Jahre jeden Winter unterwegs, jedes Wochenende irgendwo an einer Rodelbahn und nie zu Hause. So habe ich einen Großteil meines Lebens verbracht", sagte der von allen nur "Hackl Schorsch" gerufene Bayer.

"Jetzt möchte ich noch ein bisschen mehr Zeit für mich haben im Winter." Statt Schienen bei den Schlitten zu schleifen und zu polieren, geht es auf Skiern weiter.

"Ein Ziel für mich ist die Jahreskarte in der Skiwelt Amadé, die muss sich für mich lohnen im nächsten Winter. Noch kann ich den Skistock nicht richtig halten", sagte Hackl der Deutschen Presse-Agentur.