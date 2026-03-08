Nach Sturz-Schock beim Skispringen: Bittere Diagnose für deutschen Wintersportler

Lahti (Finnland) - Traurige Gewissheit bei Wendelin Thannheimer (26)! Der Nordische Kombinierer aus Deutschland war am Freitag beim Skispringen im Auslauf zu Fall gekommen. Jetzt steht fest: Beim Sturz zog er sich eine schwere Knieverletzung zu, das bedeutet eine monatelange Zwangspause für den Oberstdorfer.

Wendelin Thannheimer blieb nach seinem Sturz lange im Auslauf liegen, wo sich das medizinische Personal um ihn kümmerte. © Emmi Korhonen/Lehtikuva/dpa

Thannheimer war nach seinem Sprung von der Großschanze in Lahti, der ihn auf 128,5 Meter trug, im Auslauf weggeknickt und lange liegen geblieben.

Zwar hatte er den Auslauf im Anschluss auf eigenen Beinen verlassen können, sich dabei aber auf der Bande abgestützt und stark gehumpelt und musste den anschließenden Zehn-Kilometer-Lauf absagen. Die anschließenden Untersuchungen ergaben, dass er auch in keinem weiteren Rennen in dieser Saison mehr an den Start gehen wird.

Denn Thannheimer zog sich einen Kreuzbandriss sowie einen Riss des Außenmeniskus zu, was eine monatelange Zwangspause für den amtierenden Team-Weltmeister bedeutet.

"Wir haben bereits mit abschwellenden Maßnahmen begonnen. Voraussichtlich wird Wendelin am Montag in München operiert", teilte Mannschaftsarzt Lukas Pecher mit.