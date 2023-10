Knöchelbruch und Bänderriss: Saisonaus für DSV-Ass schon vor dem Start?

Stefan Luitz (31) wollte in dieser Saison wieder ganz oben angreifen, stattdessen muss er eine lange Zwangspause machen. © Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

Der Allgäuer zog sich beim Training im österreichischen Pitztal einen Knöchelbruch und einen Riss des Syndesmosebands zu, wie der Deutsche Skiverband (DSV) auf Instagram bekannt gab.

Ausgerechnet in seiner Spezialdisziplin, dem Riesenslalom, fädelte der 31-Jährige an einem Tor ein.

In den nächsten Tagen soll der Skirennfahrer nun operiert werden.

Auch Luitz selbst meldete sich nach seinem Trainingsunfall auf Social Media zu Wort. Ihm fehlten noch die richtigen Worte, schrieb er zu einem Video von sich selbst beim Skifahren.

"Lange habe ich mich nicht mehr so wohl auf Ski gefühlt und hatte so viel Spaß. Ich hatte mich so auf den Auftakt gefreut und jetzt heißt es plötzlich wieder Game Over?", ließ der zweimalige WM-Bronzemedaillengewinner seine Follower wissen.

"Wie lange ich pausieren muss, ist noch unklar - ich melde mich die Tage mit einem Update bei Euch!"