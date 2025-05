Auch gegen den Widerstand zahlreicher Stars: FIS führt neue Ski-Regeln ein

Jetzt will die FIS die Schutzkleidung aber auch gegen den Widerstand zahlreicher Stars wie etwa Vincent Kriechmayr (33), Dominik Paris (36) und Lara Gut-Behrami (34) durchsetzen, die in zuletzt noch ohne Airbag fuhren.

So soll in den Speed-Disziplinen Abfahrt und Super-G das Tragen eines Airbags zwingend erforderlich sein.

Das Bein von Aleksander Aamodt Kilde (32) wurde bei seinem schweren Sturz vor fast eineinhalb Jahren derart schwer aufgeschnitten, dass er beinahe verblutete. Ein Schnittschutz hätte dem Norweger helfen können. © Alessandro Trovati/AP/dpa

Auch schnittfeste Unterwäsche soll der FIS-Mitteilung zufolge zum neuen Pflichtoutfit der Athleten gehören.

Davon hätte wohl unter anderem Aleksander Aamodt Kilde (32) profitiert, dessen Ski ihm im Januar 2024 bei einem Sturz den Unterschenkel derart aufschlitzte, dass er beinahe verblutet wäre. Noch heute ist der Norweger nicht in den Weltcup zurückgekehrt.

Ein weiterer großer Name, dessen Schicksal durch die jetzt geplanten Maßnahmen potenziell hätte verhindern können, ist Cyprien Sarrazin (30).

So sind ab der kommenden Saison Karbonschienen verboten, wie sie unter anderem der fünffache Weltcupsieger verwendet hatte, als er sich beim Abfahrtstraining in Bormio im vergangenen Dezember so schwer am Kopf verletzte, dass er sogar ins künstliche Koma versetzt werden musste. Ob er überhaupt wieder in den Weltcup zurückkehren kann, steht noch in den Sternen.

Die Maßnahmen müssen im kommenden Monat noch vom FIS-Rat abgesegnet werden, dann werden sie auch offiziell ins Regelwerk aufgenommen.