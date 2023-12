Deutscher Sieg in Oberstdorf! Wellinger lässt Skisprung-Fans träumen

Tolle Leistung! Andreas Wellinger (28) jubelt nach seinem Sprung im Zielbereich. © Daniel Karmann/dpa

Vor 25.500 Zuschauern in Oberstdorf setzte sich der zweimalige Olympiasieger vor dem Japaner Ryoyu Kobayashi (27) und Stefan Kraft (30) aus Österreich durch.

Es war der 23. deutsche Sieg seit der Tournee-Premiere 1953 am Schattenberg.

Der frühere Tourneezweite Wellinger, der lange mit den Folgen seines Kreuzbandrisses im Jahr 2019 zu kämpfen hatte und vor zwei Jahren in Oberstdorf noch in der Qualifikation gescheitert war, flog am Freitag auf 139,5 Meter und 128 Meter, mit 309,3 Punkten lag er vor Kobayashi (306,3) und Kraft (298,9).

Lokalmatador Karl Geiger (30) landete auf Rang sieben (285,4) direkt hinter seinem Oberstdorfer Klubkollegen Philipp Raimund (23, 286,0).

Pius Paschke (33, Kiefersfelden/280,9), der mit seinem Sieg bei der Tournee-Generalprobe in Engelberg mit 33 Jahren zum ältesten deutschen Weltcupsieger der Geschichte geworden war, belegte Platz elf. Stephan Leyhe (31, Willingen/260,1)) kam auf den 24. Platz.