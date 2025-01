Nach deutschem Tournee-Debakel: Gibt es jetzt personelle Konsequenzen?

Denn vor der Tournee hätten die Deutschen zahlreiche Erfolge, besonders durch Paschke gefeiert, der fünf Siege in zehn Wettbewerben ersprungen hatte und so mit dem Gelben Trikot des Gesamtweltcup-Führenden in das Prestige-Event gegangen war.

Stefan Horngacher (55) sprach im ZDF über die misslungene Vierschanzentournee. © Daniel Karmann/dpa

Der Bundestrainer selbst gab sich nach dem letzten Springen der Tournee resigniert.

"Ein paar Dinge waren okay, aber wir sind aktuell nicht in der Lage, locker genug zu springen, den Sprung schnell zu machen in der Luft, da müssen wir noch ein bisschen arbeiten in der nächsten Zeit, dass wir da wieder nach vorne kommen", sagte der 55-Jährige.

Das schlechte Abschneiden ist für Horngacher vor allem auf die Dynamik nach Misserfolgen zurückzuführen.

"Man geht hierher, man will natürlich ganz vorne mitspringen, dann geht es nicht ganz so leicht von der Hand, wie man das will und dann steigert sich das ein bisschen in Verkrampfung hinein. Ganz normaler Verlauf, das wissen wir schon", erklärte der Österreicher.

Nichtsdestotrotz blickt er positiv in Richtung der restlichen Saison: Bei der Weltmeisterschaft in Trondheim will er mit seinem Team wieder ganz vorne mitspringen.