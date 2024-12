4-Schanzen-Tournee im Ticker: Dritter nach erstem Durchgang! Paschke kämpft ums Podest

Deutschland/Österreich - Es ist das sportliche Highlight zwischen den Jahren: Am heutigen Sonntag startet die 73. Vierschanzentournee mit dem Auftaktspringen in Oberstdorf.

Hinter ihm landeten in Stefan Kraft, Michael Hayböck, Jan Hörl und Maximilian Ortner vier weitere ÖSV-Adler. Österreich wartet seit Krafts Titel in der Saison 2014/15 zehn Jahre auf einen Triumph bei der Tournee.

Österreichs Skispringer haben die erste Qualifikation bei der Vierschanzentournee dominiert und dabei auch das deutsche Team um den Weltcup-Führenden Pius Paschke beherrscht. Mitfavorit Daniel Tschofenig (141,5 Meter) führte in Oberstdorf einen bemerkenswerten Fünffach-Erfolg des Co-Gastgebers an.

Los geht das Skisprung-Highlight am heutigen Samstag ab 16.30 Uhr mit der Qualifikation in Oberstdorf. Am Sonntag, dem 29. Dezember, folgt ebenfalls ab 16.30 Uhr dann das Auftaktspringen in Oberstdorf. So geht es anschließend weiter:

Dienstag, 31. Dezember, 13.30 Uhr: Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen.

Mittwoch, 1. Januar, 14.00 Uhr: 2. Springen in Garmisch-Partenkirchen.

Freitag, 3. Januar, 13.30 Uhr: Qualifikation in Innsbruck

Samstag, 4. Januar, 13.30 Uhr: 3. Springen in Innsbruck

Sonntag, 5. Januar, 16.30 Uhr: Qualifikation in Bischofshofen

Montag, 6. Januar, 16.30 Uhr: 4. Springen in Bischofshofen.