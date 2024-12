4-Schanzen-Tournee im Ticker: Heute Quali-Start in Oberstdorf!

Deutschland/Österreich - Es ist das sportliche Highlight zwischen den Jahren: Am heutigen Samstag startet die 73. Vierschanzentournee mit der Qualifikation für das Auftaktspringen in Oberstdorf. Im Land des Co-Gastgebers hofft man endlich wieder auf den großen Wurf.

Los geht das Skisprung-Highlight am heutigen Samstag ab 16.30 Uhr mit der Qualifikation in Oberstdorf. Am Sonntag, dem 29. Dezember, folgt ebenfalls ab 16.30 Uhr dann das Auftaktspringen in Oberstdorf. So geht es anschließend weiter:

Dienstag, 31. Dezember, 13.30 Uhr: Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen.

Mittwoch, 1. Januar, 14.00 Uhr: 2. Springen in Garmisch-Partenkirchen.

Freitag, 3. Januar, 13.30 Uhr: Qualifikation in Innsbruck

Samstag, 4. Januar, 13.30 Uhr: 3. Springen in Innsbruck

Sonntag, 5. Januar, 16.30 Uhr: Qualifikation in Bischofshofen

Montag, 6. Januar, 16.30 Uhr: 4. Springen in Bischofshofen.