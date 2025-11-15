Wintersportgebiete in Thüringen machen sich bereit

Die Thüringer Skigebiete rüsten sich für den Winter - und hoffen, dass in diesem Jahr das Wetter mitspielt.

Von Andreas Göbel

Die Wintersportgebiete machen sich startklar für die Saison. (Symbolbild)
Die Wintersportgebiete machen sich startklar für die Saison. (Symbolbild)  © Martin Schutt/dpa

"Die Vorbereitung auf die Wintersaison im Thüringer Wald läuft planmäßig, wir hoffen auf einen schneereichen Winter", sagte Antonia Sturm, Geschäftsführerin des Regionalverbunds Thüringer Wald.

Ein Wunsch, der alle Wintersportregionen im Freistaat umtreibt.

Die meisten technischen Überprüfungen und Instandhaltungsmaßnahmen der Wintersportanlagen seien bereits abgeschlossen oder kurz vor dem Abschluss, so Sturm.

Sofern ausreichend Naturschnee falle, stünden in den alpinen Wintersportorten rund 19 Kilometer Abfahrtspisten zur Verfügung. Bei geringerem Schneefall seien etwa 8,5 Pistenkilometer nutzbar - diese würden sich dann auf die großen Liftanlagen in Masserberg, Oberhof, Schmiedefeld und dem Erlebnispark Silbersattel beschränken.

