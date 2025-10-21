Absturz mit dem Gleitschirm: Olympia-Hoffnung zeigt Horror-Narbe
Briançon (Frankreich) - Mitte Oktober war bekannt geworden, dass der Olympia-Traum der französischen Ski-Langläuferin Flora Dolci aufgrund eines tragischen Unfalls an ihrem Geburtstag geplatzt ist. Nun hat sich die 26-Jährige erstmals selbst öffentlich zu Wort gemeldet und dabei auch Horror-Fotos ihrer Verletzung hochgeladen.
Am 9. Oktober wollte sie ihren Ehrentag ausgiebig genießen und unternahm einen Ausflug mit dem Paragliding-Schirm. Es war nicht das erste Mal, dass Flori das in ihrer Freizeit tat, doch an jenem Tag kam es zu einem Unglück, bei dem sie sich einen Lendenwirbel brach.
In einem Instagram-Post beschreibt sie mit heftigen Worten, aber auch viel Ruhe, was genau an diesem 9. Oktober passierte. "Ich sehe mich fallen, ich weiß, was passieren wird. Ich habe Zeit, mir zu sagen: Das wird wehtun. Ich gerate nicht in Panik. Es hat keinen Sinn, in Panik zu geraten, wenn man nichts an dem ändern kann, was als Nächstes passieren wird. Ich schlage hart auf dem Boden auf, sehr hart. Ich weiß, dass es schlimm ist", blickt sie zurück.
Anschließend habe sie auf ihre Beine geschaut, die unter ihrem Körper zusammengerollt gewesen seien, sie spürte sie nicht mehr. Zwei Männer, die mit ihr unterwegs waren, eilten sofort zu Hilfe, Dolci rief ihnen zu, dass sie sofort die 112 verständigen sollten, da sie davon überzeugt war, dass sie schwer verletzt ist.
Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie in die Klinik geflogen. Noch bevor sie im Heli lag, kam das Gefühl in ihren Beinen zurück. Zwar sei ihr Fuß so dick wie eine "große Kartoffel" gewesen und ihr Rücken hätte sehr geschmerzt, doch noch hoffte sie, dass "alles vielleicht doch nicht ganz so schlimm ist".
Flora Dolci ist froh, dass nicht noch Schlimmeres bei ihrem Sturz passiert ist
Die Ernüchterung folgte im Krankenhaus, wo der Arzt nach der Ansicht der Röntgen-Bilder keine guten Nachrichten überbrachte: Sie hatte sich ihren Lendenwirbel gebrochen.
"Er erklärt mir, dass es schlimmer ist als gedacht, und ist überrascht, dass ich meine Beine bewegen kann, da ein Teil meines vierten Wirbels an einer Stelle des Körpers liegt, die aus Nerven des Rückenmarks besteht. Er erklärt mir, dass ich in Grenoble notoperiert werden muss. Also mache ich mich auf den Weg nach Grenoble mit der Anweisung, mich nicht zu bewegen", erinnert sie sich.
Die Operation verlief gut, am Montag zeigte Flora Dolci die enorme Narbe, die jetzt ihren unteren Rücken ziert. Und sie schrieb wichtige und bewegende Worte. "Im Krankenhaus habe ich schreckliche Dinge gesehen und mir ist noch einmal bewusster geworden, wie viel Glück ich hatte. Bei diesem Unfall, aber auch im Leben. Nach und nach werde ich also meine kleine Geschichte weiterschreiben und jeden Augenblick des Lebens genießen", blickt sie voraus.
Ob sie nach ihrem tragischen Unfall weiterhin Ski-Langlauf betreiben wird, ist noch unklar.
Titelfoto: Bildmontage: JONATHAN NACKSTRAND / AFP, Screenshot/Instagram/flora_dolci