Absturz mit dem Gleitschirm: Olympia-Hoffnung zeigt Horror-Narbe

Briançon (Frankreich) - Mitte Oktober war bekannt geworden, dass der Olympia -Traum der französischen Ski-Langläuferin Flora Dolci aufgrund eines tragischen Unfalls an ihrem Geburtstag geplatzt ist. Nun hat sich die 26-Jährige erstmals selbst öffentlich zu Wort gemeldet und dabei auch Horror-Fotos ihrer Verletzung hochgeladen.

Auf Instagram zeigte die französische Ski-Langläuferin Flora Dolci (26) ihre lange Narbe am unteren Rücken. © Screenshot/Instagram/flora_dolci

Am 9. Oktober wollte sie ihren Ehrentag ausgiebig genießen und unternahm einen Ausflug mit dem Paragliding-Schirm. Es war nicht das erste Mal, dass Flori das in ihrer Freizeit tat, doch an jenem Tag kam es zu einem Unglück, bei dem sie sich einen Lendenwirbel brach.

In einem Instagram-Post beschreibt sie mit heftigen Worten, aber auch viel Ruhe, was genau an diesem 9. Oktober passierte. "Ich sehe mich fallen, ich weiß, was passieren wird. Ich habe Zeit, mir zu sagen: Das wird wehtun. Ich gerate nicht in Panik. Es hat keinen Sinn, in Panik zu geraten, wenn man nichts an dem ändern kann, was als Nächstes passieren wird. Ich schlage hart auf dem Boden auf, sehr hart. Ich weiß, dass es schlimm ist", blickt sie zurück.

Anschließend habe sie auf ihre Beine geschaut, die unter ihrem Körper zusammengerollt gewesen seien, sie spürte sie nicht mehr. Zwei Männer, die mit ihr unterwegs waren, eilten sofort zu Hilfe, Dolci rief ihnen zu, dass sie sofort die 112 verständigen sollten, da sie davon überzeugt war, dass sie schwer verletzt ist.

Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie in die Klinik geflogen. Noch bevor sie im Heli lag, kam das Gefühl in ihren Beinen zurück. Zwar sei ihr Fuß so dick wie eine "große Kartoffel" gewesen und ihr Rücken hätte sehr geschmerzt, doch noch hoffte sie, dass "alles vielleicht doch nicht ganz so schlimm ist".