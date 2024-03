Behörde muss schließen: Wieder Chaos bei der Kfz-Zulassung Stuttgart!

Es herrschte absoluter Ausnahmezustand. Bereits in den frühen Morgenstunden sicherten sich Bürger ihren Platz in der Warteschlange oder übernachteten sogar vor Ort.

In der Hoffnung auf Besserung soll die Zulassungs‐ und Führerscheinstelle in ein neues Gebäude ziehen. Der Entschluss fiel auf ein Bürogebäude am Löwentorbogen, das ab dem Jahr 2025 in Betrieb gehen soll.