16-jährige "Polizisten" wollen Seniorin ausnehmen, doch dann tauchen echte Beamte auf

Aufmerksam und klug handelte eine Seniorin (69) in Stuttgart. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Zwei 16-jährige Mädchen sowie ein 21 Jahre alter Mann gaben sich am vergangenen Freitag für Polizeibeamte aus. Telefonisch meldeten sie sich bei einer Seniorin (69) in der Chopinstraße und versuchten so an Geld sowie Wertgegenstände zu gelangen.

Die aufmerksame Frau willigte gegenüber den falschen Polizisten ein. Gleichzeitig verständigte sie jedoch den Notruf.

Als die echte Polizei eintraf, konnte diese die drei Betrüger festnehmen.