Farbanschlag auf Amtsgericht in Stuttgart: Drei Verdächtige

Stuttgart - Das Amtsgericht in Stuttgart Bad-Cannstatt wurde am Sonntagabend stark beschmutzt.

Das Amtsgebäude wurde mit roter Farbe beschmiert. © 7aktuell.de | Simon Adomat

Mehrere Zeugen konnten den Farbanschlag gegen 22 Uhr beobachten. Dabei soll es sich um zehn dunkel gekleidete Personen gehandelt haben, die die Fassade mit roter Farbe beschmierten.

Kurz darauf rückte die Polizei zum Amtsgebäude in der Badstraße aus.

Zwei 16 und 25 Jahre alte Männer sowie eine 27-jährige Frau konnten in der Liebenzeller Straße angetroffen und vorläufig festgenommen werden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Weitere Personen waren nicht mehr anzutreffen, sie flüchteten in Richtung Marktstraße.