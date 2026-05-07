Frau vor über 40 Jahren getötet: Polizei nimmt 70-Jährigen fest

Ulm - Die Polizei hat wahrscheinlich einen über 40 Jahre alten Fall gelöst. Ein heute 70-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft.

Die Polizei nahm den 70 Jahre alten Mann über 40 Jahre nach der Tat in seinem Haus fest. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

In Deggingen im Gewann Winterhalde wurde am 10. März 1985 eine 31-jährige Frau tot neben einem Waldweg gefunden.

Die Beine der nackten Leiche waren mit einem BH gefesselt.

Die Polizei hat nun einen 70-Jährigen in Verdacht, der die damals 31-Jährige getötet haben soll. Das Motiv soll die Verdeckung eines Sexualdeliktes sein, das er zuvor an der Frau begangen haben soll, berichtet die Polizei.

Bereits im November 2025 geriet der Mann in den Fokus der Ermittler. Durchsuchungen in seinem Wohnhaus in einem Teilort von Schwendi erhärteten den Verdacht gegen ihn.

Die vorhandenen Beweismittel wurden im Zuge der Ermittlungen neu bewertet und eine DNA-Spur mit dem Verdächtigen verglichen, die den Tatverdacht verhärteten.