Mann soll Kinder auf den Philippinen im Stream missbraucht haben

Karlsruhe - Wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern über einen Livestream hat die Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe einen 46-Jährigen angeklagt.

Dem Mann sind Ermittler mithilfe des US-Innenministeriums "Homeland Security" auf die Spur gekommen. (Symbolfoto) © Arne Dedert/dpa

Der Mann aus dem Landkreis Heidenheim soll Mittäterinnen auf den Philippinen durch Geldzahlungen und entsprechende Anweisungen veranlasst haben, in sechs Fällen missbräuchliche sexuelle Handlungen an Mädchen zwischen vier und 13 Jahren vorzunehmen, wie das Cybercrime-Zentrum der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe mitteilte.

Die Videoaufnahmen des sexuellen Missbrauchs seien per Livestream an den Mann übertragen worden, während er per Chatfunktion die sexuellen Handlungen an den Mädchen angeleitet habe.

Dem Angeklagten werden deswegen unter anderem Anstiftung zum schweren sexuellen Missbrauch von Kindern sowie das Verschaffen jugendpornografischer Inhalte an eine andere Person und der Besitz von kinder- und jugendpornografischen Inhalten vorgeworfen. Die Anklage bezieht sich auf mutmaßliche Taten in den Jahren zwischen 2013 und 2019.