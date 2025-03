Mädchen (13) in Zug unsittlich berührt: Wer ist der Grabscher?

Stuttgart - In einer Regionalbahn in Richtung Stuttgart wurde ein Kind (13) Opfer einer sexuellen Belästigung.

Die Polizei suchte vor Ort nach dem Täter. (Symbolbild) © Christoph Schmidt/dpa

Am vergangenen Samstag wurde die 13-Jährige in einem aus Heilbronn kommenden Metropolexpress mehrfach am Gesäß angefasst. Laut eigenen Aussagen fanden die Übergriffe sowohl beim Einstieg als auch beim Verlassen des Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof statt.

Der unbekannte Mann soll zudem anzügliche Bemerkungen gemacht haben.

Das Mädchen war gegen 12 Uhr mit einer Freundin (14) unterwegs, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Teenager wendeten sich an die Bundespolizei, die eine Fahndung einleitete.

Da der Mann nicht mehr aufgegriffen werden konnte, hofft die Polizei nun auf die Mithilfe der Bevölkerung.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: