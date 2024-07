Mann will sich mit Mädchen treffen - dann muss die Polizei gerufen werden

Die Stuttgarter Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Das 21-jährige spätere Opfer hatte sich am gestrigen Samstagabend gegen 23 Uhr über eine Chatplattform mit einem vermeintlichen 16-jährigen Mädchen verabredet.

Wie die Polizei am heutigen Sonntag mitteilte, traf er am vereinbarten Treffpunkt in der Straße Kirchsteige in der Nähe einer Kirche jedoch drei junge Männer an, die ihn sogleich mit Namen ansprachen.

Kurios: Für den 21-Jährigen war dies offenbar ein Déjà-vu, denn vor wenigen Jahren musste er eine vergleichbare Erfahrung machen. Vielleicht auch deshalb versuchte der Geschädigte intuitiv in Richtung Weinberge zu flüchten.

Doch diesmal hatte er weniger Glück: Die drei fremden Männer holten ihn ein, traten und schlugen gemeinsam auf ihn ein und trieben ihn weiter in die Weinberge hinein. Zudem entrissen sie ihm eine Umhängetasche und forderten die Herausgabe seines Geldbeutels, welchen er jedoch auf der Flucht verloren hatte.