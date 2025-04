Nach Feuer in Stuttgarter Gefängniszelle: Häftling soll verantwortlich sein!

Stuttgart - Nach einem Feuerwehreinsatz in der Justizvollzugsanstalt Stuttgart sind neue Infos zu den Hintergründen bekannt geworden.

Die Feuerwehr rückte am Sonntag an. Verletzte sowie ein hoher Sachschaden konnten trotzdem nicht verhindert werden. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sollen insgesamt neun Menschen verletzt worden sein. Fünf Personen wurden am vergangenen Sonntag in Krankenhäuser gebracht, darunter drei Mitarbeiter sowie zwei Insassen.

Nach aktuellem Stand soll der Häftling (35) der betroffenen Zelle Klamotten sowie Bettwäsche angezündet haben.

Der 35-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Sein aktueller Gesundheitszustand ist unbekannt.