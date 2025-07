Nach sexuellem Übergriff auf Kind: Polizei schnappt Verdächtigen

Stuttgart - Nach dem sexuellen Übergriff auf ein Kind in Stuttgart am Dienstag (1. Juni) hat die Polizei einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Alles in Kürze

Die umfangreiche Fahndung der Polizei war erfolgreich. (Symbolbild) © Christoph Schmidt/dpa

Der 37-Jährige konnte am Sonntagabend in der Königstraße angetroffen werden, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Er sei durch die Beamten erkannt worden.

Der Mann wurde festgenommen und im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Ermittlungen hatte die Polizei Stuttgart auf die Spur des Mannes gebracht. Dieser steht im Verdacht, einem Kind im Vorschulalter in den Intimbereich gefasst zu haben.