Silvester vor den Haftrichter: Polizei nimmt mutmaßlichen Serieneinbrecher fest

Pforzheim - Hat die Polizei in Baden-Württemberg am vergangenen Dienstag einen gesuchten Serieneinbrecher festgenommen?

Ein 51-Jähriger soll für mehrere Einbrüche in Pforzheim, Ispringen und Vaihingen/Enz verantwortlich sein. (Symbolbild) © 123RF/peopleimages12

Wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Polizeipräsidiums Pforzheim mitteilten, sollen gleich mehrere "Brüche" auf das Konto des 51-Jährigen gehen.

Der Mann sei zwischen dem 17. und 18. Dezember 2024 mutmaßlich in Pforzheim, Ispringen und Vaihingen/Enz in mehrere Häuser eingestiegen.

Allein in Ispringen soll der 51-Jährige in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Im Mahler" gewaltsam 15 Kellerräume aufgebrochen und diverse Gegenstände gestohlen haben. Darunter auch einen Werkzeugkoffer, der mit einem GPS-Sender ausgestattet war.

Dessen Signal führte die Ermittler schließlich zu einem Auto nach Pforzheim - und zum Tatverdächtigen.

Nach Durchsuchung von Wagen und Wohnung des Mannes stellten die Beamten Diebesgut im Wert von rund 10.000 bis 15.000 Euro sicher.