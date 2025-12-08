18-Jährige sexuell bedrängt! Polizei sucht Zeugen
Stuttgart - Sexuelle Belästigung in Stuttgart-West!
Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde eine 18-Jährige am Samstagabend gegen 20.40 Uhr in der Rotebühlstraße von einem bisher unbekannten Mann sexuell bedrängt.
Im Bereich eines Sportcafés zog der Perverse die junge Frau ungefragt zu sich ran - und grabschte ihr an ihr Hinterteil! Auch forderte er sie auf, mit ihm mitzukommen.
Doch die 18-Jährige setzte sich lautstark zur Wehr und der Mann ergriff schließlich die Flucht.
Er wird wie folgt beschrieben:
- 175 bis 180 Zentimeter groß
- dunkle Augen
- gebräunte Haut
dicke Augenbrauen und nach hinten gegelte, mittellange, schwarze Haare und Vollbart
trug schwarze Jacke und Schwarze Hose.
Zeugen werden vom Polizeipräsidium Stuttgart gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.
