18-Jährige sexuell bedrängt! Polizei sucht Zeugen

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde eine 18-Jährige am Samstagabend gegen 20.40 Uhr in der Rotebühlstraße von einem bisher unbekannten Mann sexuell bedrängt.

Im Bereich eines Sportcafés zog der Perverse die junge Frau ungefragt zu sich ran - und grabschte ihr an ihr Hinterteil! Auch forderte er sie auf, mit ihm mitzukommen.

Doch die 18-Jährige setzte sich lautstark zur Wehr und der Mann ergriff schließlich die Flucht.

Er wird wie folgt beschrieben: