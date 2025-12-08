18-Jährige sexuell bedrängt! Polizei sucht Zeugen

Eine 18-Jährige wurde am Samstagabend gegen 20.40 Uhr in der Rotebühlstraße in Stuttgart von einem bisher unbekannten Mann sexuell bedrängt.

Von Elias Kroll

Stuttgart - Sexuelle Belästigung in Stuttgart-West!

Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolfoto)
Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde eine 18-Jährige am Samstagabend gegen 20.40 Uhr in der Rotebühlstraße von einem bisher unbekannten Mann sexuell bedrängt.

Im Bereich eines Sportcafés zog der Perverse die junge Frau ungefragt zu sich ran - und grabschte ihr an ihr Hinterteil! Auch forderte er sie auf, mit ihm mitzukommen.

Doch die 18-Jährige setzte sich lautstark zur Wehr und der Mann ergriff schließlich die Flucht.

Er wird wie folgt beschrieben:

  • 175 bis 180 Zentimeter groß
  • dunkle Augen
  • gebräunte Haut

  • dicke Augenbrauen und nach hinten gegelte, mittellange, schwarze Haare und Vollbart

  • trug schwarze Jacke und Schwarze Hose.

Zeugen werden vom Polizeipräsidium Stuttgart gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

