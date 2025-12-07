Nach Streit: Teenager (16) auf Spielplatz angeschossen

Stuttgart - Ein 16-Jähriger ist auf einem Spielplatz in Stuttgart angeschossen worden.

Ein Jugendlicher (16) ist auf einem Spielplatz in Stuttgart angeschossen worden. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Der Jugendliche wurde schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Lebensgefahr bestehe aber nicht.

Zuvor soll es zwischen mehreren Menschen in der Nacht zum Streit gekommen sein. Der 16-Jährige wurde später mit einer Schussverletzung am rund sieben Kilometer entfernten Nordbahnhof gefunden. Zuvor hatte der SWR über den Vorfall berichtet.

In der Nacht war die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz.