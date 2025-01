Wahlhelfer im Kreis Esslingen beleidigt und mit Böllern attackiert!

Hochdorf - In Hochdorf bei Stuttgart sollen am Samstagnachmittag zwei Wahlhelfer mit Böllern beworfen worden sein!

Die Wahlhelfer befestigten am Samstag Plakate an einem Mast. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Gegen 16.30 Uhr waren ein 22-Jähriger sowie ein 86-Jähriger mit dem Aufhängen von Wahlplakaten in der Hauptstraße beschäftigt. Zwei bislang Unbekannte in einem Mercedes sollen mehrmals an ihnen vorbeigefahren sein und hätten Beleidigungen gerufen.

Im weiteren Verlauf sollen sie dann gezielt Böller geworfen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Diese detonierten rund zwei Meter von den Wahlhelfern entfernt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Die jungen Angreifer rasten davon. Da das Nummernschild des silbernen Mercedes unbekannt ist, bitten die Ermittler bei der Suche nach den Tätern um die Mithilfe der Bevölkerung.