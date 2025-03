Zweites Opfer? Polizei sucht mit neuem Phantombild nach Kinderschänder

Stuttgart - Nach dem sexuellen Übergriff auf eine Achtjährige in Stuttgart -Weilimdorf sucht die Polizei weiterhin nach dem Täter und zog eine Verbindung zu einem anderen Fall.

Im September 2024 wurde mithilfe dieser Bilder nach dem Täter gesucht. © Bildmontage: Polizei Baden-Württemberg

Das Mädchen war am 3. Juni 2024 gegen 13 Uhr in Höhe der Thaerstraße in ein Gebüsch gezogen und sexuell bedrängt worden. Als eine Freundin Hilfe holte, flüchtete der junge Täter. Beschrieben wird er als ein 18 bis 20 Jahre alter Mann mit heller Haut und kurzen schwarzen Haaren.

Zum Tatzeitpunkt soll er laut Polizei eine schwarze Softshell-Jacke und eine schwarze Hose getragen haben. Eine Jacke der Marke Engelbert-Strauss wurde im Bereich des Tatorts gefunden. Es könnte sich dabei um die des Angreifers handeln.

Im Zuge der Ermittlungen wurde die Kriminalpolizei auf einen ähnlichen Fall vom 27. September 2024 aufmerksam. Eine Neunjährige soll demnach in Bruchsal-Büchenau bedrängt worden sein. Aktuell besteht der Verdacht, dass es sich hierbei um denselben Täter handeln könnte.

Das Mädchen war gegen 19.20 Uhr in der Nähe der Straße Au in den Buchen unterwegs, als es von einem Unbekannten angesprochen und plötzlich zu Boden gedrückt wurde. Unter dem Vorwand, etwas zu suchen, habe er daraufhin den Körper des Kindes berührt.