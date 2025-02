Da ist was los im Zoo! Lernt die zwei neuen Koala-Geschwister kennen

Stuttgart - Namen tragen die beiden jungen Koalas in der Stuttgarter Wilhelma zwar noch nicht. Aber zumindest hat der Zoologisch-Botanische Garten ein erstes Geheimnis gelüftet: Ein Teil des Nachwuchses ist männlich, das andere Jungtier ist ein Weibchen.

Laut Wilhelma ist der von Koala-Dame Scarborough ("Scar") zur Welt gebrachte Joey - so nennt man den Nachwuchs von Beuteltieren - ein kleines Männchen. Scars Mitbewohnerin Auburn ist das Muttertier eines Weibchens.

"Nachdem nun die Geschlechter beider Tiere feststehen, können wir uns intensiver mit ihrer Namensgebung beschäftigen", sagte Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin. Da die Wilhelma-Koalas eine Leihgabe der australischen Regierung seien, sollten die Namen auch ein Zeichen des Dankes sein. "Wir haben bereits eine Anfrage nach Down Under geschickt und sind auf die Vorschläge gespannt", sagte Kölpin.

Die Haltung von Koalas ist sehr kompliziert, da sie nur ausgewählte Eukalyptussorten fressen. © /Wilhelma/dpa

Zumindest in die theoretische Familienplanung ist die Wilhelma bereits eingestiegen: Vor Ort ist auch der vier Jahre alte Navy zu Hause, ein weiteres zuchtfähiges Männchen. Er könnte laut Wilhelma eines Tages mit dem weiblichen Jungtier verpaart werden, sobald es selbst in einem Alter von drei bis vier Jahren geschlechtsreif wird.

Das kleine Männchen könnte später über ein Zuchtprogramm des europäischen Zooverbandes an einen anderen Zoo vermittelt werden. Es sei mit keinem anderen Zoo-Koala außerhalb der Wilhelma verwandt und brächte wertvolle Gene in die europäische Reservepopulation der Koalas. In Deutschland gibt es aktuell nur vier Zoos, die Koalas halten.

Das liegt laut Wilhelma an der anspruchsvollen Haltung der Tiere: Sie fressen nur die Rinde und die Blätter von ausgewählten Eukalyptussorten, die die Zoos oft extra anliefern lassen müssten.