Nachwuchs in der Wilhelma: Erstmals zwei Baby-Koalas geboren!

Von Lea Sophie Gräf

Stuttgart - In der Wilhelma in Stuttgart sind erstmals zwei Baby-Koalas auf die Welt gekommen. Seit Kurzem strecken sie ihre Beinchen und Köpfchen aus den Beuteln ihrer Mütter Scar und Auburn, wie der Tiergarten mitteilte. Bei ihrer Geburt im Juni waren die Baby-Koalas der Wilhelma zufolge nur so groß wie Gummibärchen.