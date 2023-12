31.12.2023 12:55 4.412 Explosion in Mehrfamilienhaus in Stuttgart: Wohnung unbewohnbar!

In einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart hat es am Sonntagmittag eine Explosion gegeben.

Stuttgart - Im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Stuttgart hat es am Sonntagmittag eine Explosion gegeben. Zu einem Brand soll es in dem Mehrfamilienhaus nicht gekommen sein. © Andreas Rosar/ Fotoagentur Stuttgart Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, wurden acht Menschen vom Rettungsdienst untersucht. Sie befanden sich in der betroffenen Wohnung. Zwei von ihnen wurden anschließend mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu der Explosion kommen konnte, war noch nicht bekannt. Gebrannt habe es nach der Explosion nicht. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz vor Ort. © 7aktuell.de | Andreas Werner Der Rettungsdienst versorgte acht Bewohner. © 7aktuell.de | Andreas Werner Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sind aktuell vor Ort. Erstmeldung: 12.31 Uhr, aktualisiert um 12.56 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage: 7aktuell.de | Andreas Werner, Andreas Rosar/ Fotoagentur Stuttgart