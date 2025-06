Hochbetrieb am Stuttgarter Flughafen: Was sind die Top-Reiseziele?

Stuttgart - In den Pfingstferien steht am Stuttgarter Flughafen nach Ostern die zweite große Reisewelle des Jahres bevor.

Wegen des großen Andrangs an Pfingsten empfiehlt der Flughafen den Passagieren, am Tag des Abfluges nicht nur für den Weg zum Flughafen, sondern auch für den Aufenthalt am Airport selbst mehr Zeit einzuplanen.

Besonders beliebt an Pfingsten ist Antalya (327 Flugbewegungen), gefolgt von Istanbul (292 Flüge) und Palma de Mallorca (286 Flüge). Auch andere klassische Sommerziele wie Heraklion, Barcelona und Hurghada seien stark nachgefragt. Zugleich gibt es mit dem Start der Pfingstferien mehrere neue Flugziele ab Stuttgart in die Türkei und den Mittelmeerraum.

Von kommendem Freitag bis zum 22. Juni (Sonntag) seien insgesamt 4329 Passagierflüge geplant, teilte der Flughafen mit. Der verkehrsreichste Tag sei am Freitag mit 283 Starts und Landungen. Insgesamt seien in den zwei Ferienwochen rund 720.000 Sitzplätze im Angebot.

Passagieren wird empfohlen, mindestens zwei, aber nicht mehr als drei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein. Besonders in den frühen Morgenstunden und am Nachmittag könne es an den Sicherheitskontrollen zu Wartezeiten kommen. Die Bundespolizei rät, sich spätestens 90 Minuten vor Abflug an den Kontrollstellen einzufinden.