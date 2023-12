09.12.2023 10:41 Festnahmen sowie Verstöße bei propalästinensischer Demonstration in Stuttgart

Bei einer Demo in Stuttgart am Freitagabend wurden fünf Menschen festgenommen und eine Vielzahl an Verstößen festgestellt.

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Unter dem Motto "Gegen den Krieg in Gaza" fand am Freitagabend eine propalästinensischer Demonstration in der Stuttgarter Innenstadt statt. Es kam zu Verstößen und Festnahmen! Einige Polizisten wurden bei der Demonstration am Freitagabend in Stuttgart körperlich angegangen. (Symbolbild) © Christoph Schmidt/dpa Die Teilnehmenden versammelten sich gegen 18 Uhr an der Lautenschlagerstraße. Wie die Polizei berichtete, kam es zu einer Vielzahl an Verstößen und Straftaten unter den rund 80 Demonstranten, die vorwiegend dem linken Spektrum zugeordnet werden konnten. Nachdem die Versammlung unterbrochen werden musste, wurden Polizeikräfte angegangen, beleidigt sowie bedrängt. Maßnahmen und Aufforderung der Polizei wurden ignoriert. Außerdem wurden sie daran gehindert, zum Versammlungsleiter zu gelangen. Die Demonstration musste kurz darauf vorzeitig abgebrochen werden. Auch ein geplanter Protestmarsch fand nicht statt. Die Polizei nahm fünf tatverdächtige Personen fest. Unter anderem wurden Plakate mit strafbarem Inhalt gefunden. Bislang wurden insgesamt 14 Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

