Drama in Stuttgart: Mann fährt mit Mercedes in Menschenmenge, 46-Jährige stirbt

Stuttgart - In der Stuttgarter Innenstadt ist ein 42-Jähriger mit einer schwarzen Mercedes-G-Klasse in eine Personengruppe gefahren. Die Polizei geht von einem tragischen Verkehrsunfall aus. Eine Person ist mittlerweile leider gestorben.

"Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen und basierend auf den bislang vorliegenden Erkenntnissen gehen unsere Kollegen beim Einsatz am Olgaeck von einem tragischen Verkehrsunfall aus. Es gibt derzeit keinerlei Hinweise auf einen Anschlag oder eine vorsätzliche Tat", schrieb die Stuttgarter Polizei am Abend bei X.

Die schwarze Mercedes-G-Klasse sei laut Augenzeugenberichten gegen 17.50 Uhr an der oberirdischen U-Bahn-Haltestelle Olgaeck in der Charlottenstraße in die Menschenmenge gefahren.

Auf dem Boden in dem abgesperrten Bereich unmittelbar vor dem dunklen Fahrzeug lagen Decken unter anderem Plastikhandschuhe, und mehrere Plastiktüten. Die Mercedes-G-Klasse ist eine Art Geländewagen.

Der Vorfall hatte zunächst Erinnerungen an jüngste Anschläge mit Autos in Deutschland wach gerufen. So war kurz vor Weihnachten ein aus Saudi-Arabien stammender Islamkritiker in den Weihnachtsmarkt in Magdeburg gerast, sechs Menschen wurden getötet. Annähernd 300 Menschen wurden verletzt.

In München raste im Februar ein 24-jähriger Afghane mit seinem Auto in das Ende eines Demonstrationszuges. Zwei Menschen wurden getötet und zahlreiche weitere verletzt. Die Ermittler gingen von einem islamistischen Anschlag aus.

Erstmeldung von 19.06 Uhr, zuletzt aktualisiert 22.17 Uhr.