17.08.2024 Chemieunfall in Stuttgart: Feuerwehr im Großeinsatz

Die Feuerwehr war am Samstag wegen eines Chemieunfalls in Stuttgart im Großeinsatz. Ein Gefahrstoff war in einem Industriebetrieb aus einem Tank ausgetreten.

Von Oliver Wunder

Stuttgart - Die Feuerwehr war am Samstag wegen eines Chemieunfalls in Stuttgart im Großeinsatz. Die Feuerwehr bereitet sich auf solche Gefahrguteinsätze mit Übungen vor. (Archivbild) © Armin Weigel/dpa In einem Industriebetrieb im Stadtbezirk Weilimdorf entdeckte ein Mitarbeiter am Nachmittag, dass ein Gefahrstoff unkontrolliert aus einem Tank ausgetreten war. Mehrere Tausend Liter seien über Nacht in eine dafür vorgesehene Tanktasse geflossen, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Die Retter halfen dem Betreiber der Anlage, die Flüssigkeit in geschlossene Transportbehälter umzupumpen. Restmengen wurden mit Bindemittel aufgenommen. Um welchen Stoff es sich handelte, wurde nicht angegeben. Es gab glücklicherweise keine Verletzten. Aufgrund der Auffangwanne ging der Chemieunfall auch für die Umwelt glimpflich aus. Für Menschen habe zu keiner Zeit Gesundheitsgefahr bestanden, so die Feuerwehr. Dennoch war vorsorglich auch der Rettungsdienst vor Ort. Insgesamt war die Feuerwehr mit 23 Fahrzeugen im Einsatz gewesen.

