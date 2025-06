Hochhaus-Wohnung in Stuttgart brennt lichterloh: Vier Bewohner verletzt

Stuttgart - In der Nacht auf Mittwoch rückte die Feuerwehr Stuttgart im Großeinsatz zu einem Hochhaus im Stadtteil Bad Cannstatt aus.

Alles in Kürze

Insgesamt waren rund 100 Einsatzkräfte vor Ort. © 7aktuell.de / Alexander Hald

Eine Wohnung in dem Haus in der Bottroper Straße stand kurz vor Mitternacht in Brand. Während die Löscharbeiten im vollen Gange waren, wurden die Bewohner durch das verrauchte Treppenhaus evakuiert.

Insgesamt wurden 40 Personen durch den Rettungsdienst untersucht, vier davon wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Im weiteren Verlauf wurde der Brandrauch durch Hochleistungslüfter entfernt und alle Wohnungen kontrolliert. Die Brandwohnung ist nicht mehr bewohnbar, wie die Polizei mitteilte. Die restlichen Bewohner konnten in ihr Zuhause zurück.